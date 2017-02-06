2 статьи (3000x2=6000 симв.) на сайт мебельной тематики

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Завершен2 заявки194 просмотра

Необходимо написать 2 статьи на темы:

1) Стулья Eames. Популярность во всем мире. Подборка фото из кафе и ресторанов со всего мира.

2) Обзор на новинки: кресло Swan, Egg, стол Tulip , кресло Contour.

P.S. Прошу снабжать каждую статью коротким (~120 симв.) описанием (анонсом) для отображения на общей странице новостей. Можно отразить в нем основной тезис.

8 лет назад
Raroom
Вадим 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$18
3 дня
Все хорошо, работаем.
Спасибо за заказ.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг