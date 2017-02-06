2 статьи (3000x2=6000 симв.) на сайт мебельной тематики

Необходимо написать 2 статьи на темы:

1) Стулья Eames. Популярность во всем мире. Подборка фото из кафе и ресторанов со всего мира.

2) Обзор на новинки: кресло Swan, Egg, стол Tulip , кресло Contour.

P.S. Прошу снабжать каждую статью коротким (~120 симв.) описанием (анонсом) для отображения на общей странице новостей. Можно отразить в нем основной тезис.