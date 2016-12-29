Копирайтер на удаленную работу

Добрый день

В связи с возникшей срочностью в поиске и выборе копирайтера рассматриваем кандидатов на удаленную работу. Если все же кого-то интересует работа в офисе в Москве, то также будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру.

Требования: написание в день не менее 10 000 знаков качественного текста - гарантированный объём. Тематики разные, кроме технических. Оплата в районе 200 р за 1000 знаков. Официальное оформление обязательно. Берем на работу граждан России.

Подробности оговариваются по Skype