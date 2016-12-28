Услуги копирайтера

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Закрыт16 заявок172 просмотра

Здравствуйте. Имеется сайт http://site-m.kiev.ua/. На этом сайте планируется страница с полезными статьями для клиентов на тему создания сайтов, продвижения и .т.д. Статьи должны быть уникальные на 100 процентов, автор должен разбираться в теме, приемлемое кол-во символов 3500 тыс. Жду Ваших предложений. С Уважением, Михаил. 

8 лет назад
guest_1483019703465
8 лет в сервисе
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8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров