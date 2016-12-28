Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок274 просмотра

Всем привет! У меня есть сайт http://www.proff-grup.ru/elektrika.htm И мне необходимо делать по 3-4 статьи в неделю для этого сайта.

Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги)

Статьи по 2500-3500 знаков. 

Статьи будут двух типов:

под ключи ( я дам отдельно тз для статей)

Информационные статьи 

Требования Знание тематики!

Написание статей
8 лет назад
stanislav02
Станислав 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать сео текст

    $1

    Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию.  Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написання унікальних статей англійською мовою, рівень носія мови

    Шукаємо автора унікальних статей для 2-х сайтів,  тематика: загальна економіка України, міжнародні інвестиції, економічне зростання, міжнародні договори про співпрацю, розвиток окремих галузей (сільська промисловість, відновна енергетика, металургія, ІТ, літакобудування та ін), обсяг експорту, вихід на ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Услуги копирайтера

    Здравствуйте. Имеется сайт http://site-m.kiev.ua/. На этом сайте планируется страница с полезными статьями для клиентов на тему создания сайтов, продвижения и .т.д. Статьи должны быть уникальные на 100 процентов, автор должен разбираться в теме, приемлемое кол-во ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос"

    Для интернет-магазина Для Вашего Дома"   требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи. Среди дешевых ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на удаленную работу

    Добрый день В связи с возникшей срочностью в поиске и выборе копирайтера рассматриваем кандидатов на удаленную работу. Если все же кого-то интересует работа в офисе в Москве, то также будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. ...

    Копирайтинг217 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика. Объем: 2к бп укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад