Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию. Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.
Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги)
Всем привет! У меня есть сайт http://www.proff-grup.ru/elektrika.htm И мне необходимо делать по 3-4 статьи в неделю для этого сайта.
Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги)
Статьи по 2500-3500 знаков.
Статьи будут двух типов:
под ключи ( я дам отдельно тз для статей)
Информационные статьи
Требования Знание тематики!
Заявки фрилансеров
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