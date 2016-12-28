Написать сео текст, читайте подробно в прикрепленном файле тз. писать необходимо строго по заданию. Цена 40 рублей за 1000 символов. В ТЗ указано примерное количество, но более 500 символов свыше писать не нужно.
Статья на свободную тему - близкую к тематике сайта
Что нужно – уникальная статья, написанная про то, что вы действительно знаете и фото обязательно ваши, уникальные.
Почему это вам выгодно:
- вы сами выбираете тему;
- вы пишете про то, в чем разбираетесь;
- вы не тратите время в интернете на поиски статьи-донора;
- вы не проверяете статью на уникальность (ведь она заведомо уникальна);
- вы сами выбираете время которое вам нужно для написания статьи (нужно 5 дней – запросто, нужно 7, да пожалуйста, нужно 10 - легко);
- не нужно мучиться, вытаскивать из себя текст (статьи на 2000-3500 знаков без пробелов);
- вы сами делаете фото и можете написать текст с их учетом;
- вы сделаете интересную статью, люди вас оценят, вы принесете пользу;
Теперь посмотрите на наш сайт, полазайте по разделам со статьями http://www.drovavoz.ru/
Предложите свою тему нам в личном сообщении – остальное обсудим.
Если ничего не приходит в голову - то вот возможные темы:
Расскажите про то, как вы колите дрова, как храните дрова, как сушите дрова, на каких дровах любите готовить (коптить, жарить шашлыки, барбекю и т.д.);
У вас есть интересный топор, расскажите про него.
У вас интересный самовар на дровах, расскажите про него.
Вы сами сварили печку буржуйку, расскажите нам про это.
Вы купили печь в магазине и у нее есть плюсы и минусы. Мы хотим про них знать итп.
А может у вас есть красивая кирпичная печь или камин в доме. Опишите, как пользоваться, как выбрать, как установить.
Вы сами сделали обшивку своей бани или сауны - получилось красиво, или вы умелец какой - так похвастайтесь.
А может у вас сосед умелец, и делает какие-то интересные штуки, расскажите про него.
Главное - это не забывать про фото, к сожалению статьи без фоток не интересны людям.
Пишите нам сообщение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Шукаємо автора унікальних статей для 2-х сайтів, тематика: загальна економіка України, міжнародні інвестиції, економічне зростання, міжнародні договори про співпрацю, розвиток окремих галузей (сільська промисловість, відновна енергетика, металургія, ІТ, літакобудування та ін), обсяг експорту, вихід на ...Завершен8 лет назад
Всем привет! У меня есть сайт http://www.proff-grup.ru/elektrika.htm И мне необходимо делать по 3-4 статьи в неделю для этого сайта. Необходимо написание статей на тему Электромонтажные работы (Услуги) Статьи по 2500-3500 знаков. Статьи будут ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Имеется сайт http://site-m.kiev.ua/. На этом сайте планируется страница с полезными статьями для клиентов на тему создания сайтов, продвижения и .т.д. Статьи должны быть уникальные на 100 процентов, автор должен разбираться в теме, приемлемое кол-во ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Для интернет-магазина Для Вашего Дома" требуется написать статью "Как выбрать робот-пылесос" (Частично рерайт статьи в файле, кроме последней части статьи). Аналог статьи в прилагаемом файле. Там же и ссылка на источник статьи. Среди дешевых ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день В связи с возникшей срочностью в поиске и выборе копирайтера рассматриваем кандидатов на удаленную работу. Если все же кого-то интересует работа в офисе в Москве, то также будем рады рассмотреть Вашу кандидатуру. ...Копирайтинг217 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: платформа онлайн обучения от украинского разработчика. Объем: 2к бп укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Необходимо написать 2 статьи на темы: 1) Стулья Eames. Популярность во всем мире. Подборка фото из кафе и ресторанов со всего мира. 2) Обзор на новинки: кресло Swan, Egg, стол Tulip ...Завершен8 лет назад
Для образовательного проекта необходимо написать ряд текстов аналитического характера.Завершен8 лет назад
написать отзывы по натяжным потолкам 100 шт и 20 сео статейКопирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад