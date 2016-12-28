Статья на свободную тему - близкую к тематике сайта

Что нужно – уникальная статья, написанная про то, что вы действительно знаете и фото обязательно ваши, уникальные.

Почему это вам выгодно:

- вы сами выбираете тему;

- вы пишете про то, в чем разбираетесь;

- вы не тратите время в интернете на поиски статьи-донора;

- вы не проверяете статью на уникальность (ведь она заведомо уникальна);

- вы сами выбираете время которое вам нужно для написания статьи (нужно 5 дней – запросто, нужно 7, да пожалуйста, нужно 10 - легко);

- не нужно мучиться, вытаскивать из себя текст (статьи на 2000-3500 знаков без пробелов);

- вы сами делаете фото и можете написать текст с их учетом;

- вы сделаете интересную статью, люди вас оценят, вы принесете пользу;

Теперь посмотрите на наш сайт, полазайте по разделам со статьями http://www.drovavoz.ru/

Предложите свою тему нам в личном сообщении – остальное обсудим.

Если ничего не приходит в голову - то вот возможные темы:

Расскажите про то, как вы колите дрова, как храните дрова, как сушите дрова, на каких дровах любите готовить (коптить, жарить шашлыки, барбекю и т.д.);

У вас есть интересный топор, расскажите про него.

У вас интересный самовар на дровах, расскажите про него.

Вы сами сварили печку буржуйку, расскажите нам про это.

Вы купили печь в магазине и у нее есть плюсы и минусы. Мы хотим про них знать итп.

А может у вас есть красивая кирпичная печь или камин в доме. Опишите, как пользоваться, как выбрать, как установить.

Вы сами сделали обшивку своей бани или сауны - получилось красиво, или вы умелец какой - так похвастайтесь.

А может у вас сосед умелец, и делает какие-то интересные штуки, расскажите про него.

Главное - это не забывать про фото, к сожалению статьи без фоток не интересны людям.

Пишите нам сообщение.