Нужно сегодня написать текст (эссе) на английском языке

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Закрыт2 заявки243 просмотра

Нужно написать сочинение на английском языке. Тема следующая: Describe a time that you had to overcome a challenge or difficulty in your life. How did you resolve the situation? What did you learn from the experience and how did it change you? 

Количество слов: 500

Срок до 31.12

8 лет назад
fatimaakyol
Фатима 
51 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexRoxwell
Александр 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$13
1 день

Заявки фрилансеров

AlexRoxwell
Александр 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад