Хоккейные новости

Всем добрый день! Я представляю интернет-магазин "Вся отделка" https://www.vsyaotdelka.ru. Наша компания занимается продажей сантехники, обоев, света и прочей отделочной продукции. На данный момент ищем копирайтера, который будет писать новости на постоянной основе для нашего сайта. Объем работы : 10-20 тыс. ...