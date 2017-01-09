Спортивные статьи

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок117 просмотров

Добрый вечер.

Для заполнения спортивного портала/групп в соц. сетях необходимо 10 статей на спортивные темы (примерно 3тыс знаков каждая).  

Оплата - 60 руб за 1000 знаков.

Темы статей:

·         Какие нагрузки вредны для позвоночника

·         Что такое термобелье и как оно работает

·         Кардио-тренажеры

·         Покупка велотренажера – детальный подход

·         Почему большинство женщин не любит футбол?

·         Выбираем коньки Правильно!

·         Как составить программу тренировок

·         Выбор обуви для бега

·         Детское закаливание

.         Самые знаменитые спортсмены в Беларуси

В каждой статье 4-5 тематических фото.

С уважением,  Дмитрий.

8 лет назад
kapelich
Дмитрий 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$30
7 дней
Ответственный и профессиональный исполнитель. Рекомендую и буду сотрудничать еще
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад