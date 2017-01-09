Нужно около 30 оптимизированных текстов (~2000збп) ТЗ по вхождениям и объему дам, уникум 90%+ оформление – как в пристегнутом примере Тема : электроинструменты, электрооборудование и расходные материалы 60р / 1000 ...
Спортивные статьи
Добрый вечер.
Для заполнения спортивного портала/групп в соц. сетях необходимо 10 статей на спортивные темы (примерно 3тыс знаков каждая).
Оплата - 60 руб за 1000 знаков.
Темы статей:
· Какие нагрузки вредны для позвоночника
· Что такое термобелье и как оно работает
· Кардио-тренажеры
· Покупка велотренажера – детальный подход
· Почему большинство женщин не любит футбол?
· Выбираем коньки Правильно!
· Как составить программу тренировок
· Выбор обуви для бега
· Детское закаливание
. Самые знаменитые спортсмены в Беларуси
В каждой статье 4-5 тематических фото.
С уважением, Дмитрий.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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