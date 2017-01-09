Спортивные статьи

Добрый вечер.

Для заполнения спортивного портала/групп в соц. сетях необходимо 10 статей на спортивные темы (примерно 3тыс знаков каждая).

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Темы статей:

· Какие нагрузки вредны для позвоночника

· Что такое термобелье и как оно работает

· Кардио-тренажеры

· Покупка велотренажера – детальный подход

· Почему большинство женщин не любит футбол?

· Выбираем коньки Правильно!

· Как составить программу тренировок

· Выбор обуви для бега

· Детское закаливание

. Самые знаменитые спортсмены в Беларуси

В каждой статье 4-5 тематических фото.

С уважением, Дмитрий.