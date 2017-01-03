Постоянная работа авторам по тематикам: авто, компьютеры, спорт

Нужны хорошие авторы для работы по написанию статей нескольких тематик: автомобили, компьютеры, спорт.

Вам будет выдаваться ТЗ с количеством символов и ключевыми фразами.

Статьи должна полностью отвечать на вопросы пользователя по конкретной теме статьи. Ваша задача, найти всю необходимую информацию и соединить в одну самую полную статью, которая раскроет всю информацию по этой тему.

Оплата по результату за неделю. Первое время можно делать оплату после проверки статьи.

Цена – 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

При качественном написании статей (определяется моим редактором по тесту) цена 50 рублей за 1000.

Требования получите после заявки на проект.