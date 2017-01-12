Продающий текст для маркетинг кита

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Завершен9 заявок182 просмотра

Нужно написать продающий текст для маркетинг кита

итого 17 слайдов.

цена и сроки.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$120
5 дней
Сделано все быстро и качественно. Благодарю.
Проект был интересный! Начинаем работу над следующим) Спасибо Бахтияру за доверие. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

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