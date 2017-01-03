Название статьи: Музеи заповедники РоссииРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова: Музеи заповедники России – основнойключ Сколько Список Государственные Лучшие Крупнейшие Природные Археологические Литературные Прошу, внимательно прочитайте условияпринятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.Требования к статье:Обязательнонужно начинать статью с приветствия с читателями + коротко в двух словах

рассказать, что человек найдет в этой статье. Сделайте так, чтобы читатель

захотел прочесть именно эту статью, а не другую. Чтобы посетитель, открыв статью, и прочитав 2-3предложения, не ушел с блога, необходимо писать так, чтобы ему было ее

интересно читать, т.е. его следует сразу же заинтересовать, показать пользу и

качество этой статьи с самого первого абзаца. Т.е. нужно зацепить его чем-то. Для этого используйте триггерыинтереса или страха.Пример триггера интерес:Здравствуйте уважаемые любители природы. Вэтой статье я расскажу вам о том, какие м узеизаповедники России существуют у нас. Ихназвание и месторасположения, сколько их и чем отличаются друг от друга. Какие

из них самые лучшие и интересные, от которых вы будете в восторге побывав там.

Я уже побывала в некоторых из них и получила огромное удовлетворение от

увиденного. Какая же это прелесть.Пример триггера страх:Доброго времени суток друзья и читателиблога. Сегодня я с плохой новостью. Мой знакомый сказал, что некоторые м узеи заповедники России требуют на сегодня особого внимания и заботы, и что если вовремя не принять экстренные меры по ихфинансированию и восстановлению, то мы можем вообще забыть о том, что такое

редкие заповедные растения и животные нашей страны. Вот, вчера весь день посвятила

решению этой проблемы, получила кучу интересной информации и спешу поделиться

ею с вами.Не пишите, как основная масса других копирайтеров,которые пишут, как роботы и стиль их написания чисто информационный…Оживите статью вопросами и общением считателем. Сам текст должен быть живым и легко восприниматься. Уместно

использование маркированных или нумерованных списков, цитат, таблиц, схем с

описанием, также рекомендую дополнить текст несколькими иллюстрациями в виде

уникальных картинок в формате JPEG, размером 640*480. Уникальность (равную 0) можно проверить в программе http://tineye.com. Старайтесь предложения неделать слишком длинными и нагруженными.Статья должна быть информативной и датьразвернутый ответ на основное ключевое слово, под которое она пишется, при этом

старайтесь описать тему простыми словами, без обилия сложной терминологии.

Статья должна быть написана простым языком. Поставьте себя на место человека,

который ввел запрос в поисковую систему и попал на эту статью. Он должен

получить полный и понятный ему исчерпывающий ответ. Пример:На самом деле музеи заповедники России для каждого жителя нашей страны жизненнонеобходимы. Думаю не найдется ни одного человека, ктобыл бы не согласен со мной. Каждый, кто любит живую природу, ценит ее и дорожит

ее богатствами, должен внести свою лепту в их сохранение и развитие, приложить хоть

небольшое усилие в данном вопросе и тогда все будет окей.Основной ключ должен быть использован впервой половине текста. А еще лучше, если он будет использован в первом абзаце

статьи, во введении. Основной ключ вы используете в тексте только 1 раз, его

нельзя склонять или менять местами в нем слова.Необходимо распределять ключевые словаравномерно по всему тексту (это означает, что не нужно в каждом предложении

вставлять ключевые слова подряд, если в этом нет особой надобности).Ключевые слова нужно вписывать гармонично(поэтому, нужно использовать не только 1 раз прямое вхождение ключей, но и

склонять их по падежам, изменять окончания, менять слова местами, разбивать

запрос на слова, чередуя другими словами, заменять синонимами и т. д).Ключевые запросы должны быть вписаны в текстестественно и органично, а сам текст был легко читаемым. В тексте не должно

быть воды и переспама ключевых слов, а также откровенного рерайта.Обязательно используйте подзаголовки втексте. В подзаголовках постарайтесь не использовать ключевые слова. Делайте

подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее! Текст статьи должен

быть разбит на абзацы по 2-3 предложения. Каждые 5-7 абзацев должны иметь свой

подзаголовок.Добавочная информация для статьи:Надо сделать рекомендацию какого-топартнерского продукта либо услуги, рассказать, почему этот продукт лучше

другого и как он сможет решить данную проблему. Желательно чтобы бы этот продукт был не в виде ссылки, на которую навряд ликто захочет нажать, а в виде небольшой кликабельной картинки, нажав на которую

он перешел бы к нему и купил. Подобрать тематическое видео. Видеофайл надо вставлять не в виде ссылки, а в виде окошкасамого видео, чтобы читатель не переходил по ссылке, а сразу же здесь в статье

мог его просмотреть, нажав на значок воспроизведения. В конце статьи сделайте авторское заключениеи обобщение материала, так же нужно не забыть проститься с читателями,

предложить подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать статью

друзьям в социальных сетях.Пожалуйста, внимательно перечитывайтестатью, перед тем как ее сдать на проверку!Обязательно проверьте готовый текст на: Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/Уникальность по ETXT - не ниже 95% Уникальность по Advego - не ниже 95%(проверять глубокой проверкой)Тошноту документа (количество повторенийодного слова) по http://advego.ru/text/seo/ - академическая тошнота должна быть 6,0-7,5%, тошнота послову - не больше 2.5%Для того, чтобы мне было легче проверятьнаписанную статью в word файле, вам необходимо все ключевые слова выделять

жирным + подчеркиванием.