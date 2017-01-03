Копирайтер со знанием Английского

Здравствуйте.

Ищу копирайтера для :

Написания статей и обзоров товаров (Женская и мужская одежда)

Рерайтинга новостей. Источники предоставлю

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