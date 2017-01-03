Копирайтер со знанием Английского

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок158 просмотров

Здравствуйте. 

Ищу копирайтера для :

Написания статей и обзоров товаров (Женская и мужская одежда)

Рерайтинга новостей. Источники предоставлю

Пожалуйста укажите примеры своих текстов на английском.

Укажите стоимость за 1 тыс символов (Если вы считаете иначе, укажите как расчитывается стоимость)

Укажите пожалуйста скайп.

Написание статей
8 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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