Перевод текста о веб разработке (с англ. на рус.)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка116 просмотров

НЕобходимо перевести текст о веб разработке. Срок 2 дня

11 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

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Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Перевод был выполнен качественно и в срок. Анатолий оперативно реагировал на комментарии, вносил необходимые корректировки. Творчески подошел к переводу рекламных слоганов, предлагал несколько вариантов на выбор. Всегда на связи - на почту отвечает очень быстро.
Только положительные впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

needLogin
Анатолий 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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