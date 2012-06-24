Стильный корпоративный дизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки452 просмотра

Нужен дизайн для сайта конторы (авто дилер).

Требования:

1. Стильный

2. Корпоративный портал

3. Вебдванольный, резиновый

Если знаете, как воплотить эти слова в работу, делайте ставки.

И ПРОСЬБА - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ССЫЛКА НА ПОДОБНЫЕ ВАШИ РАБОТЫ В ПОРТФОЛИО (без ссылки на подобные работы отклоняю, смотреть сотню работ нет времени).

Если сработаемся, постоянно буду заказывать работы.

13 лет назад
vladd
54 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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