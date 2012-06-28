Дополнения в интернет-магазин.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки193 просмотра

Редактировать/ исправить модуль новостей под opencart 1.5.3.1

Установить Систему автооплаты Интеркасса.

Подредактировать дизайн.

Opencart
13 лет назад
Saab8-7
Седов 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень быстро. Приятно работать.
Четкие задачи -> быстрые решенья.+

Заявки фрилансеров

Alex_Neo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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