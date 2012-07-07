Красивый продающий дизайн интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок341 просмотр

Нравятся дизайны:

http://toyshop5.ru/

http://pinkcocaine.ru/

http://www.ozon.ru/

http://www.dress-for-less.com/tmpl/home.tmpl

нужно будет тщательно проработать дизайн интернет- магазина часов,ремней и сумок

*ВАЖНО

от дизайнера очень важно чтобы была возможность работать в последствии.

т.е изменить что-то

добавить

совместно делать новый проект

и тд.

*ВАЖНО2

желательно понимание почему люди покупают и каким вообще должен быть продающий сайт)

Жду ваших предложений.

Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству.

13 лет назад
elakhe
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
5 дней
Заказывал сайт одежды. Очень доволен! Работа красивая,стильная,четкая. Исполнитель откликался во время и сам искал обратную связь для того чтобы уточнить мелочи! Настоятельно рекомендую
Приятно работать с Русланом. Приятный в общении, всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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