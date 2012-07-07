Нужно снять скрин сайта БезПодряда.ру, поменять расцветки 2 варианта, взять скрин меню с другого сайта (как в прикрепленном файле, тольконаши заголовки вписать) добавить в скрины. Смысл - просто посмотреть как будет ...
Красивый продающий дизайн интернет-магазина
Нравятся дизайны:
http://www.dress-for-less.com/tmpl/home.tmpl
нужно будет тщательно проработать дизайн интернет- магазина часов,ремней и сумок
*ВАЖНО
от дизайнера очень важно чтобы была возможность работать в последствии.
т.е изменить что-то
добавить
совместно делать новый проект
и тд.
*ВАЖНО2
желательно понимание почему люди покупают и каким вообще должен быть продающий сайт)
Жду ваших предложений.
Мы готовы к долгосрочному сотрудничеству.
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