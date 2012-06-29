Корпоративный дизайн сайта аудиторских услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок267 просмотров

Требуется сделать редизайн сайта. Тематика проекта: бух услуги/ аудиторские услуги/юридичские услуги/кредиты. Заковырка в том чтобы сделать не только общий шаблон сайта, но и внести на каждую страничку свою небольшую изюминку. Плюс к этому нужен небольшой иконпак разделов. ВНИМАНИЕ! копипаст не прокатит. любителей халявы просьба не отвлекать.УНИКАЛЬНОСТЬ! ТЗ вышлю исполнителю. лого есть.

Иконки уровня http://www.buh-mos.ru/audit.html

Оплата поэтапная и только после утверждения эскизов.

Обязательно указывайте Примерную стоимость и сроки

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$500
3 дня
Тимур справился с поставленной задачей легко и непринужденно! Сразу чувствуется профессионализм! Еще раз убеждаюсь в том, что на качестве противопоказано экономить! Дизайн безупречен и великолепен! Тимур СПАСИБО !!!
Четкое ТЗ, приятный в общении человек, оплата по факту. Надеюсь, еще поработаем. )

Заявки фрилансеров

vergilius
Тимур 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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