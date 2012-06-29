Корпоративный дизайн сайта аудиторских услуг

Требуется сделать редизайн сайта. Тематика проекта: бух услуги/ аудиторские услуги/юридичские услуги/кредиты. Заковырка в том чтобы сделать не только общий шаблон сайта, но и внести на каждую страничку свою небольшую изюминку. Плюс к этому нужен небольшой иконпак разделов. ВНИМАНИЕ! копипаст не прокатит. любителей халявы просьба не отвлекать.УНИКАЛЬНОСТЬ! ТЗ вышлю исполнителю. лого есть.

Иконки уровня http://www.buh-mos.ru/audit.html

Оплата поэтапная и только после утверждения эскизов.

Обязательно указывайте Примерную стоимость и сроки