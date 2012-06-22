Поменять цвета на скрине сайта, добавить меню

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок244 просмотра

Нужно снять скрин сайта БезПодряда.ру, поменять расцветки 2 варианта, взять скрин меню с другого сайта (как в прикрепленном файле, тольконаши заголовки вписать) добавить в скрины.

Смысл - просто посмотреть как будет выглядить сайт в другой расцветке с/без меню.

Цену вопроса просьба указывать.

Предпочтение дизайнеру со скайпом.

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
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13 лет назад
$5
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sozidai
Антон 
34 года
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Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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