Дизайн для сайта Огородников и садоводов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок367 просмотров

Необходим дизайн для сайта Огородников и садоводов (верстать не нужно).

Нарисовать привлекательный дизайн, который поможет привлечь пользователя и заставить надолго задержаться на сайте.

Всего 2 страницы: главная и внутренняя с полной статьей и комментариями.

Хорошо, чтобы Вы имели представление о CMS Drupal и ее особенностях.

Похожие сайты:

http://communitygardeners.ru/

http://www.greenrussia.ru/

http://www.supersadovnik.ru/farming.aspx

Естественно нужно сделать красивее.

Подробное ТЗ вышлю выбранному дизайнеру.

P.S. обязательно пишите сумму и сроки!

Drupal
13 лет назад
IMHOlelya
Василиса 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$230
7 дней
Приятное сотрудничество, получился оригинальный дизайн.
Отличный заказчик, довольна сотрудничеством. Было предоставлено понятное ТЗ, работа оплачена своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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