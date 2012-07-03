Необходим дизайн для сайта Огородников и садоводов (верстать не нужно).

Нарисовать привлекательный дизайн, который поможет привлечь пользователя и заставить надолго задержаться на сайте.

Всего 2 страницы: главная и внутренняя с полной статьей и комментариями.

Хорошо, чтобы Вы имели представление о CMS Drupal и ее особенностях.

Похожие сайты:

http://communitygardeners.ru/

http://www.greenrussia.ru/

http://www.supersadovnik.ru/farming.aspx

Естественно нужно сделать красивее.

Подробное ТЗ вышлю выбранному дизайнеру.

P.S. обязательно пишите сумму и сроки!