Нужно сверстать главную по аналогу и подкорректировать внутренние страницы (главную с joomla скопировать в самописную). Почистить хост от лишнего. Не сложная верстка. Указывайте ваши примерные цены, по срокам договоримся. Примеры ...
Дизайн для сайта Огородников и садоводов
Необходим дизайн для сайта Огородников и садоводов (верстать не нужно).
Нарисовать привлекательный дизайн, который поможет привлечь пользователя и заставить надолго задержаться на сайте.
Всего 2 страницы: главная и внутренняя с полной статьей и комментариями.
Хорошо, чтобы Вы имели представление о CMS Drupal и ее особенностях.
Похожие сайты:
http://www.supersadovnik.ru/farming.aspx
Естественно нужно сделать красивее.
Подробное ТЗ вышлю выбранному дизайнеру.
P.S. обязательно пишите сумму и сроки!
Выбранный исполнитель
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