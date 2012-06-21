Дизайн и верстка, сайт промо страница боксера

Требуется сделать редизайн сайта. Тематика проекта: бух услуги/ аудиторские услуги/юридичские услуги/кредиты. Заковырка в том чтобы сделать не только общий шаблон сайта, но и внести на каждую страничку свою небольшую изюминку. Плюс к этому нужен небольшой ...