Дизайн и верстка, сайт промо страница боксера

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок334 просмотра

Требуется, качественный, красивый дизайн промо сайта о боксере. Страницы, главная и внутренняя. В приоретете стили, огня, ляда, силовая энергия (молнии). Предоплата только 10%, нужна быстрая работа, ответы в стиле, сделаю за 4-7 дней игнорируются. Примеры работ-стиля, которые так или иначе понравились:

(переливы энергии, молнии) http://fc01.deviantart.net/fs70/i/2011/256/d/d/night_boxing_by_mrzielsko-d49qjki.jpg

(стиль) http://www.emotionslive.co.uk/

(огонь) http://demiart.ru/forum/uploads7/post-1122059-1303140495.jpg

(стиль) http://world-networks.ru/im/other/nice5.jpg

13 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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