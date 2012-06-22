Разработать шаблон и логотип для сайта на Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки157 просмотров

Нужно разработать дизайн и шаблон для шапки сайта elabuga.ru на основе имеющегося стандартного шаблона для редакции "Битрикс – Информационный портал".

Цветовую гамму можно оставить такой же как сейчас, либо немного скорректировать на ваше усмотрение.

В шапке необходимо сделать логотип и оформить выпадающее двухуровневое меню.

Логотип должен включать в себя схематическое изображение символа г.Елабуга.

см. фото http://img-fotki.yandex.ru/get/5908/klug-photo.7c/0_59d33_ea853d28_XL

Только для тех работал с 1С-Битрикс. В ответе укажите сроки и цену!

13 лет назад
ssimashov
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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