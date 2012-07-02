Нужно сверстать главную по аналогу и подкорректировать внутренние страницы (главную с joomla скопировать в самописную). Почистить хост от лишнего. Не сложная верстка. Указывайте ваши примерные цены, по срокам договоримся. Примеры ...
Макет дизайна для блога (WordPress)
Добрый день!
Необходимо создать дизайн для блога об экстримальных видах спорта. Не шаблонный, лучше собственноручно нарисованный.
Блог будет на WordPress'е.
Хотелось бы, чтобы дизайнер ориентировался в данной платформе, так как еще не определились с меню и как его лучше сделать.
Во вложении Логотип и Макет сайта, а не блога. Хотелось бы, чтобы отталкивались от этого варианта. Нравится шапка и шар.
Оплата - по договоренности, предлагайте.
Предоплата - не больше 10 %, остальное - по выполнению.
Выбранный исполнитель
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