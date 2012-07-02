Макет дизайна для блога (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок249 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать дизайн для блога об экстримальных видах спорта. Не шаблонный, лучше собственноручно нарисованный.

Блог будет на WordPress'е.

Хотелось бы, чтобы дизайнер ориентировался в данной платформе, так как еще не определились с меню и как его лучше сделать.

Во вложении Логотип и Макет сайта, а не блога. Хотелось бы, чтобы отталкивались от этого варианта. Нравится шапка и шар.

Оплата - по договоренности, предлагайте.

Предоплата - не больше 10 %, остальное - по выполнению.

WordPress
13 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$120
5 дней
Отличный дизайнер, прекрасный получился проект. На протяжении работы Оксана внимательно выслушивала требования/замечания, вносила правки, предлагала варианты. Рекомендую всем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Спасибо Денису за интересный проект. Приятный человек и замечательный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mila-kh
Оксана 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитка

    Нужно сверстать главную по аналогу и подкорректировать внутренние страницы (главную с joomla скопировать в самописную). Почистить хост от лишнего. Не сложная верстка. Указывайте ваши примерные цены, по срокам договоримся. Примеры ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта Огородников и садоводов

    $250

    Необходим дизайн для сайта Огородников и садоводов (верстать не нужно). Нарисовать привлекательный дизайн, который поможет привлечь пользователя и заставить надолго задержаться на сайте. Всего 2 страницы: главная и внутренняя с полной ...

    Drupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка, сайт промо страница боксера

    $200

    Требуется, качественный, красивый дизайн промо сайта о боксере. Страницы, главная и внутренняя. В приоретете стили, огня, ляда, силовая энергия (молнии). Предоплата только 10%, нужна быстрая работа, ответы в стиле, сделаю за 4-7 дней игнорируются. Примеры ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Корпоративный дизайн сайта аудиторских услуг

    Требуется сделать редизайн сайта. Тематика проекта: бух услуги/ аудиторские услуги/юридичские услуги/кредиты. Заковырка в том чтобы сделать не только общий шаблон сайта, но и внести на каждую страничку свою небольшую изюминку. Плюс к этому нужен небольшой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта - поликарбонатные листы

    $50

    Требуется подготовить макет главной страницы по ТЗ и подробному проекту сайта – выложено. Предпочтение кандидату со знанием украинского языка и работами в портфолио схожей тематики. Оплата webmoney или карточка Приватбанка по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание двух сайтов

    один - студенческий портал второй - корпоративный сайт строительной компании ТЗ после просмотра портфолио, спасибо

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад