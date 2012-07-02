Макет дизайна для блога (WordPress)

Добрый день!

Необходимо создать дизайн для блога об экстримальных видах спорта. Не шаблонный, лучше собственноручно нарисованный.

Блог будет на WordPress'е.

Хотелось бы, чтобы дизайнер ориентировался в данной платформе, так как еще не определились с меню и как его лучше сделать.

Во вложении Логотип и Макет сайта, а не блога. Хотелось бы, чтобы отталкивались от этого варианта. Нравится шапка и шар.

Оплата - по договоренности, предлагайте.

Предоплата - не больше 10 %, остальное - по выполнению.