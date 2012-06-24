Переверстать главную страницу сайта на Webasyst

Добрый день,

у меня есть сайт: www.mir-igrushki.ru

Хочу для начала организовать главную страницу, как здесь: http://www.loopoo.de/

Речь о средней колонке. В ней я хочу вынести 5-7-10 основных брендов моего сайта. Фото, текст и ссылка в каталог.

Вторым этапом будет, соответственно, организация подкатегорий в Категориях. Для начала хотя бы вот так: http://www.loopoo.de/holztiger/

а в идеале, вот так: http://www.loopoo.de/kaethe-kruse/

Знаю, что сообщество ненавидит такого рода ТЗ (хачу как в Азоне, только у меня движок за 300 баксов).

немного деталей:

1. На главной в среднем столбце не будет этих глупых банальных разделов: Новинки, быстрая покупка и популярные товары. Будет пока 5 больших картин наших основных брендов в следующем порядке:

• Haba http://www.haba.de/haba/home.htm

• Goki http://www.goki.eu/cms/

• Selecta http://www.selecta-spielzeug.de/index.php/selecta_en/

• Heimess http://www.goki.eu/cms/

• Grimm’s. http://www.grimms.eu/en/

Для вдохновения даю ссылки на первоисточники. Goki и Heimess входят в один торговый дом Gollnest & Kiesel, поэтому для них один сайт.

2. Вопрос – если не фото, а слайдер – это сильно удорожит процесс?

Утяжелит сайт?

Потом вместо фото слайдеры можно вставить?

Я через админку фотки смогу менять?

Правильно ли я понимаю, что эти бренды на главную можно добавлять до 10 и 20 штук?

4. На Лупу, чтобы попасть в каждый раздел, можно кликнуть на фото, а не на текст, либо внизу на синюю кнопу Аусваль анцайген – то бишь показать выбор дословно. Можно попробовать сделать такую же кнопу как в шапке кнопа Войти.

5. Итак, мы вошли в категорию. Мы видим новую фоту бренда и новый текст. Сейчас на МИ: текст, убогенькие ссылочки в подкатегории и список игрушек вперемешку по алфавитному порядку.

Нужно сделать как на лупу: по 3 в ряд – фото, имеющее отношение к подкатегории (если это погремушка, то погремушка, а не набор для вышивания J), я снабжу это кратким текстом. Те тексты, что на лупу, это по сути облако тегов. Одна фраза заманиха, типа Самые лучшие игрушки для развития фантазии. А потом просто через запятую: мобиле, растяжки, клипсы, салфетки , погремушки, мягкие игрушки и тд... http://www.loopoo.de/haba/

Обратите внимание на размер этих блоков – они разные в зависимости от длины текста. Что добавляет живости в восприятие картины. А то эти шеренги ровные уже задолбали. А вот размер фото, я так понимаю почти одинаков. Нужно это сохранить.

Таким образом, заходя в Категорию покупатель не видит длинную сосиску из страниц товара, а видит только фото и тексты к подкатегориям. И только после входа в подкатегорию он уже видит соответствующе разлинкованные страницы товаров: http://www.loopoo.de/haba/baby/

6. Вот «бюджетный вариант категории»: http://www.loopoo.de/spiele/ Так мы поступим с разделами, которые не являются бюджетообразующими для нас.

7. Вот вариант, когда в среднем столбце по 2 в ряд подкатегории, а третий столбец: история компании, гарантийные дела, описание производства и прочая SEO хрень: http://www.loopoo.de/kaethe-kruse/ Фиг знает, у меня столько времени на переводы нет.

8. А тот же гоки вообще без всяких подразделов. Заходишь в бренд и товары списком полетели: http://www.loopoo.de/goki/