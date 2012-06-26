Инвестиционный проект

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен39 заявок203 просмотра

Требуется создание дизайна для инвест проекта

13 лет назад
zinvestpartner
Виктор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
3 дня
Спасибо за быструю и профессиональную разработку дизайна . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по новым проектам.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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