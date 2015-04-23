Анализ низкой конверсии сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок192 просмотра

Требуются услуги опытного интернет-маркетолога в области финансов.

Необходимо выявить причины низкой конверсии сайта http://privatemanager.ru/

Точнее:

1. Причины с точки зрения маркетинга

2. Причины с точки зрения юзабилити

Просьба НЕ предлагать 2-й пункт без 1-го. Только комплексный анализ.

10 лет назад
Alex1974
Иван 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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