Срочно! Перенаправление домена

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрытнет заявок76 просмотров

После переноса сайта на nik.ru сейчас пишет, что перенаправление домена не осуществляется

.mpk-aspekt.ru/ - введите в бразуре

к 10 утра нужно, чтобы заработал и сайт и самое главное доменная почта

нужно посмотреть и настроить

10 лет назад
KalininaElena
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров