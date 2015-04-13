Облачная платформа нового поколения

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
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Нужно протестировать облачную платформу нового поколения для любых Java, Php, Ruby, Python, NodeJS и .Net приложений

Нужно пару человек, для тестирования платформы.

Желательно опытные разработчики.

Более подробней все в личку или скайп.

JavaNode.jsPHPPythonRuby
10 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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