Тестирование двух сайтов.

Разрабатываются 2 сайта.

Нужно - потестить ОТ и ДО. Выявить ВСЕ косячки, битые ссылки, неудобство в админке, юзабилити, техническую сторону, SEO ошибки, ограничения в описаниях, буквы в формах для цифр и все такие мелочи и т.п.

Ищу человека с опытом работы, просто "о, дай попробую" не надо, спасибо. Возможна работа менеджером по развитию проекта, если есть навыки.

Обязательно наличие возможности общаться ГОЛОСОМ по скайпу.

Такая работа возникает периодически.

Предлагайте бюджеты.

сайт раз http://areado.dev24.ru/

сайт два http://turu-2.pm-dev.ru/

доступы к амдинке, естественно, при договоренностях о работе дам.

Предлагайте бюджет пожалуйста, и примеры работ.

Спасибо.