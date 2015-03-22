Исправить баг с отображением новостей сайта на Facebook'e

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Имеется сайт - информационный портал.

При копировании ссылки на одну из новостей на стену Facebook'a неадекатно отображается информация.

Скриншоты прикрепляю.

В обоих случаях Заголовок и краткое описание отображается не верно.

Нудно, чтобы отображался заголовок новости, её краткое описание и фотография новости

10 лет назад
austere
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров