Есть небольшой узко специализированный интернет магазин. Поиск - только Украина. Основная категория в выдаче в топе 15. Были заказы., немного, но были. Просмотров, заходов много. Показатель отказов низкий. Цены конкурентны. После добавления штук 50 ...
Исправить баг с отображением новостей сайта на Facebook'e
Имеется сайт - информационный портал.
При копировании ссылки на одну из новостей на стену Facebook'a неадекатно отображается информация.
Скриншоты прикрепляю.
В обоих случаях Заголовок и краткое описание отображается не верно.
Нудно, чтобы отображался заголовок новости, её краткое описание и фотография новости
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