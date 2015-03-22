Найти проблему юзабилити или SEO - почему прекратились заказы

Есть небольшой узко специализированный интернет магазин. Поиск - только Украина. Основная категория в выдаче в топе 15. Были заказы., немного, но были. Просмотров, заходов много. Показатель отказов низкий. Цены конкурентны.

После добавления штук 50 новых товаров заказы прекратились вообще.

Нужна грамотная консультация, как вернуть заказы. Все рекомендации будем делать сами, навыки есть. Есть подозрение, что возникла какая-то проблема юзабилити, но не факт. Может быть и SEO нюансы...

Проект практически народный, поэтому большого бюджета не предложу.

Подробности в ЛС.