Помогите настроить PHPStorm (за деньги)

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Закрыт1 заявка139 просмотров

Начал пользоваться редактором, не могу настроить отладку в окне программы. Т.е. не в браузере, а прям там, чтобы работали точки остановки, отслеживались переменные и т.п.

Конфигурация:

Denver на локальном компьютере.

Форма взаимодействия:

TeamViever + Skype

Оплата ЯД или на карту Сбербанка.

10 лет назад
deiww
55 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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