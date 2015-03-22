Необходимо покрыть сервис программным тестом, выявить ошибки, проверить юзабитили личного кабинета.
Помогите настроить PHPStorm (за деньги)
Начал пользоваться редактором, не могу настроить отладку в окне программы. Т.е. не в браузере, а прям там, чтобы работали точки остановки, отслеживались переменные и т.п.
Конфигурация:
Denver на локальном компьютере.
Форма взаимодействия:
TeamViever + Skype
Оплата ЯД или на карту Сбербанка.
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