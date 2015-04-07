Нужно протестировать сайт на баги и юзабилити.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок233 просмотра

Есть посадочная страница с небольшим функционалом. Необходимо сделать тестирование, чтобы всё работало. проверить, падают ли заказы в CMS. Также Проанализировать страницу с точки зрения юзабилити и конвертабельности.

В перспективе желатьельно настроить адвордс.

10 лет назад
vyache
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

george_kiev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$15
3 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Чувствуется, что человек с опытом. Отличная коммуникация - исполнитель всегда на связи, легок и прост в общении. Рекомендую.
Положительный отзыв.

Заявки фрилансеров

george_kiev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад