Тестирование сервиса

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Закрыт6 заявок162 просмотра

Необходимо покрыть сервис программным тестом, выявить ошибки, проверить юзабитили личного кабинета.

10 лет назад
spektr116
Эдуард 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров