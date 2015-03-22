Тестирование сайта на WP (блог)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт13 заявок230 просмотров

Структура блога: главная (однополосник, статика, вывод описания категорий), категория (статика + элементы динамики), посты и страницы.

Тестирование:

1. Функционал (фронт)/ юзабилити

2. Кроссбраузерность

3. Адаптивность.

Предварительно ТЗ в приложении.

По возможности обнаружение уязвимостей/ рекомендации по ускорению времени загрузки.

WordPress
10 лет назад
sunnylass
39 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров