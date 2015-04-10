Юзабилити сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок182 просмотра

Нужно произвести юзабилити сайта.

Нужны только проверенные исполнители и с примером работ.

Адрес сайта скину в личку.

10 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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