Донастроить Justclick

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка83 просмотра

Необходимо:

1. пройти модерацию,

2. подкорректировать все страницы

3 подкорректировать рассылку

4. Предоставить отчет по окончании работ.

10 лет назад
t_9_ru
39 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров