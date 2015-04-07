Донастроить Justclick

Разрабатываются 2 сайта. Нужно - потестить ОТ и ДО. Выявить ВСЕ косячки, битые ссылки, неудобство в админке, юзабилити, техническую сторону, SEO ошибки, ограничения в описаниях, буквы в формах для цифр и все ...