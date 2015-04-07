Периодически отключается сайт. Сервер не плохой. Возможно, какие цикловые ошибки или проблемы скриптов. Сайт на вордпресс. Нужен анализ и исправления.
Донастроить Justclick
Необходимо:
1. пройти модерацию,
2. подкорректировать все страницы
3 подкорректировать рассылку
4. Предоставить отчет по окончании работ.
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