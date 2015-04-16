Проверка юзабилити сайта

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Завершен6 заявок175 просмотров

Нужно провести работу по юзабилити сайта полностью всех страниц. Тестирование АБ

Сайт oknamln.ru

10 лет назад
beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
10 лет назад
$58
6 дней
Спасибо Анатолию за аудит юзабилити, другими глазами взглянули на свой сайт. Все сделано раньше оговоренного срока
приятный в общении заказчик, никаких проблем с оплатой и постановкой задачи, рад буду сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
10 лет назад

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