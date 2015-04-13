Тестирование интернет-магазина с точки зрения пользователя

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Закрыт12 заявок226 просмотров

Требуется произвести юзабилити-тестирование интернет-магазина с точки зрения пользователя.

Сайт: www.plama.ru

Посещаемость: ~1000 хостов в сутки.

Конверсия в заказы: менее 1%

Цель тестирования: выявить ошибки и недочеты сайта, чтобы увеличить конверсию.

Тестируем всё - от первого впечатления до оформления заказа:

- Удобство навигации и пути по сайту.

- Цветовая схема, шрифты.

- Интерфейсы и расположение блоков.

- Регистрация и личный кабинет.

- Поиск.

- Восприятие текстов.

- Карточка товара, фото и характеристики.

- Способы оплаты и удобство доставки.

- Оформление заказа (используйте имя "Тест").

- Все остальное.

Порядок пунктов определяйте сами.

По-возможности необходимо задействовать разные устройства (ПК, планшеты, смартфоны) и браузеры.

Технический аудит и SEO-анализ не нужны, только если это напрямую не затрагивает поведение пользователя на сайте.

В результате нужен список выявленных проблем, недочетов, ошибок, рекомендаций (чем больше - тем лучше).

Желательно указывать браузер и устройство.

Где сложно текстом описать проблему - нужно предоставить скрины.

Сроки выполнения: 2-3 дня.

Исполнители с нулевым рейтингом не рассматриваются.

Связь через Скайп - в заявке или контактах он должен быть.

Всего будет выбрано 3 исполнителя.

Стоимость: 1500 рублей за проект.

Оплата по факту на карту СБ, Яндекс.Деньги или WMR.

10 лет назад
Promtone
Евгений 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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