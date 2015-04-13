Суть такая: Имеется сайт на Opencart 18000 товарами. Для экспорта товаров не хватает памяти ни одного хостинга. Выгрузку товаров можно сделать на сервере или на ПК с установленным на нем Denwer. Требуется скопировать ...
Тестирование интернет-магазина с точки зрения пользователя
Требуется произвести юзабилити-тестирование интернет-магазина с точки зрения пользователя.
Сайт: www.plama.ru
Посещаемость: ~1000 хостов в сутки.
Конверсия в заказы: менее 1%
Цель тестирования: выявить ошибки и недочеты сайта, чтобы увеличить конверсию.
Тестируем всё - от первого впечатления до оформления заказа:
- Удобство навигации и пути по сайту.
- Цветовая схема, шрифты.
- Интерфейсы и расположение блоков.
- Регистрация и личный кабинет.
- Поиск.
- Восприятие текстов.
- Карточка товара, фото и характеристики.
- Способы оплаты и удобство доставки.
- Оформление заказа (используйте имя "Тест").
- Все остальное.
Порядок пунктов определяйте сами.
По-возможности необходимо задействовать разные устройства (ПК, планшеты, смартфоны) и браузеры.
Технический аудит и SEO-анализ не нужны, только если это напрямую не затрагивает поведение пользователя на сайте.
В результате нужен список выявленных проблем, недочетов, ошибок, рекомендаций (чем больше - тем лучше).
Желательно указывать браузер и устройство.
Где сложно текстом описать проблему - нужно предоставить скрины.
Сроки выполнения: 2-3 дня.
Исполнители с нулевым рейтингом не рассматриваются.
Связь через Скайп - в заявке или контактах он должен быть.
Всего будет выбрано 3 исполнителя.
Стоимость: 1500 рублей за проект.
Оплата по факту на карту СБ, Яндекс.Деньги или WMR.
Заявки фрилансеров
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