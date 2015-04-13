Скопировать сайт на сервер или Denver

Суть такая:

Имеется сайт на Opencart 18000 товарами. Для экспорта товаров не хватает памяти ни одного хостинга. Выгрузку товаров можно сделать на сервере или на ПК с установленным на нем Denwer.

Требуется скопировать сайт на ваш сервер или Denwer, сделать выгрузку товаров и скинуть мне ее. А затем, когда я отредактирую выгрузку, сделать загрузку товара через Экспорт и отправить мне бэкап базы данных. Работы на минут 20-30. Соответственно рассчитываю на небольшую стоимость.