Скопировать сайт на сервер или Denver

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки190 просмотров

Суть такая:

Имеется сайт на Opencart 18000 товарами. Для экспорта товаров не хватает памяти ни одного хостинга. Выгрузку товаров можно сделать на сервере или на ПК с установленным на нем Denwer.

Требуется скопировать сайт на ваш сервер или Denwer, сделать выгрузку товаров и скинуть мне ее. А затем, когда я отредактирую выгрузку, сделать загрузку товара через Экспорт и отправить мне бэкап базы данных. Работы на минут 20-30. Соответственно рассчитываю на небольшую стоимость.

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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