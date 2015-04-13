Нужно протестировать облачную платформу нового поколения для любых Java, Php, Ruby, Python, NodeJS и .Net приложений Нужно пару человек, для тестирования платформы. Желательно опытные разработчики. Более подробней все в личку или скайп. ...
Очистить от вирусов!
Добрый день!
Наш сайт подвергся вирусной атаке!
Нужно все почистить и исправить!
Сайт на drupal
Ссылка mexaa.ru
Заявки фрилансеров
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