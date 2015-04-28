Тест jelastic - оплата почасовая

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен5 заявок147 просмотров

Нужно протестировать облачную платформу нового поколения для любых Java, Php, Ruby, Python, NodeJS и .Net приложений

Нужно пару человек, для тестирования платформы.

Желательно опытные разработчики.

Более подробней все в личку или скайп.

Оплата почасовая

JavaNode.jsPHPPythonRuby
10 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chaser-jr
Игорь 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

chaser-jr
Игорь 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад