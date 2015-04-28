Нужно протестировать облачную платформу нового поколения для любых Java, Php, Ruby, Python, NodeJS и .Net приложений Нужно пару человек, для тестирования платформы. Желательно опытные разработчики. Более подробней все в личку или скайп.
Тест jelastic - оплата почасовая
Нужно протестировать облачную платформу нового поколения для любых Java, Php, Ruby, Python, NodeJS и .Net приложений
Нужно пару человек, для тестирования платформы.
Желательно опытные разработчики.
Более подробней все в личку или скайп.
Оплата почасовая
Выбранный исполнитель
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