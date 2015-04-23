Разработать ТЗ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок149 просмотров

Разработать ТЗ для разработки личного кабинета (веб-интерфейс) по управлению рассылками.

ТЗ должно быть понятно рядовому программисту. По задаче нужно будет изучить имеющиеся аналоги и исходя из них разработать требования.

Пример:

Логин: 1imsend

Пароль: 8922G

web.appgorod.ru/

(Это для клиента веб-интерфейс)

10 лет назад
imsend
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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