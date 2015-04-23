После переноса сайта на nik.ru сейчас пишет, что перенаправление домена не осуществляется .mpk-aspekt.ru/ - введите в бразуре к 10 утра нужно, чтобы заработал и сайт и самое главное доменная почта нужно посмотреть ...
Запустить приложени на эмуляторе Genymotion
Требуется запустить приложение instagram ( последней версии) на эмуляторе Genymotion
у меня вылетает ошибка.
Нужно запустить,показать и расписать способ каким образом поулчилось
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