Запустить приложени на эмуляторе Genymotion

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт6 заявок156 просмотров

Требуется запустить приложение instagram ( последней версии) на эмуляторе Genymotion

у меня вылетает ошибка.

Нужно запустить,показать и расписать способ каким образом поулчилось

10 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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