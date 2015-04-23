Создать макет сайта в программе

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки136 просмотров

Создать макет сайта в программе https://moqups.com/

Иерархическая структура сайта при обсуждении

Сайт должен быть:

Информационный (прежде всего удобство пользования и оформление информации)

Светлый

Современный

быть простым, понятным, интеллигентным

Взаимодействовать с сайтом будут:

1. Клиенты

2. Сотрудники

3. Партнеры

Сайт будет решать следующие задачи:

Продвижение товаров/услуг компании;

Продажа товаров/услуг онлайн;

10 лет назад
Romanaristokrat
Роман 
52 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров