Необходимо произвести оценку юзабилити сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок168 просмотров

Необходимо произвести юзабилити сайта. Необходим специалист в данной области. Сайт в личку.

10 лет назад
krupsov
Данил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад
$50
5 дней
Рекомендую Анатолия как хорошего специалиста. Аудит - работа достаточна абстрактная в оценке, но я всегда стараюсь судить достаточно объективно о работе. А свою работу Анатолий выполнил отлично.
Доволен сотрудничеством. Приятно работать с заказчиком, который знает что ему нужно. Четко ставит цели.

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
10 лет назад

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