ДЕЛАЮ СОВРЕМЕННЫЙ, УДОБНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ!

﻿﻿Моя цель делать сайты, которые принесут выгоду клиенту в 10X

Работая со мной вы:

Вы экономите время так как я большой промежуток времени я смог выстроить все процессы от интервью до сдачи проекта максимально быстро и при этом качественно!

так как я большой промежуток времени я смог выстроить все процессы от интервью до сдачи проекта максимально и при этом Гарантии . Все что будет выписано в ТЗ, в договоре или даже те задачи которые вы мне поставили при интервью (устно) будут выполнены и работе будет соответствовать. гарантия на это то что я публичная личность insta, который придерживается своих ценностей.

Все что будет выписано в ТЗ, в договоре или даже те задачи которые вы мне поставили при интервью (устно) будут выполнены и работе будет соответствовать. гарантия на это то что я публичная личность insta, который придерживается своих ценностей. Современный Дизайн. На данный момент я обучался по дизайну рекомендованных дизайн школах WDI, highlights, заканчиваю обучение в ТОП студии северного кавказа DIIT﻿

Что я делаю?

- Лендиги

- Многостраничные сайты

- Интернет Магазины

- Дизайн цифровых продуктов (презентации, чек листы)

Почему у меня нету отзывов?

Я работал через социальные сети и там у меня большое количество

отзывов (можете мне написать в на любой контакт могу скинуть отзывы)

Сейчас я решил выйти на фриланс биржи И ВЫ! можете быть из тех кто первый оставит отзыв

и я уверяю он будет положительный) а акк я .....

Как проходит процесс?

А это информация только для моих заказчиков ;)

Если у вас есть вопросы или же вы хотите проконсультироваться

пишите смелую я всегда готов вам помочь) янекусаюсь)

📞Контакты:

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8 (963) 373 49-90 or

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8 (963) 373 49-90