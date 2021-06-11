ДЕЛАЮ СОВРЕМЕННЫЙ, УДОБНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОДАЮЩИЕ САЙТЫ!
Моя цель делать сайты, которые принесут выгоду клиенту в 10X
Работая со мной вы:
- Вы экономите время так как я большой промежуток времени я смог выстроить все процессы от интервью до сдачи проекта максимально быстро и при этом качественно!
- Гарантии. Все что будет выписано в ТЗ, в договоре или даже те задачи которые вы мне поставили при интервью (устно) будут выполнены и работе будет соответствовать. гарантия на это то что я публичная личность insta, который придерживается своих ценностей.
- Современный Дизайн. На данный момент я обучался по дизайну рекомендованных дизайн школах WDI, highlights, заканчиваю обучение в ТОП студии северного кавказа DIIT
Что я делаю?
- Лендиги
- Многостраничные сайты
- Интернет Магазины
- Дизайн цифровых продуктов (презентации, чек листы)
Почему у меня нету отзывов?
Я работал через социальные сети и там у меня большое количество
отзывов (можете мне написать в на любой контакт могу скинуть отзывы)
Сейчас я решил выйти на фриланс биржи И ВЫ! можете быть из тех кто первый оставит отзыв
и я уверяю он будет положительный) а акк я .....
Как проходит процесс?
А это информация только для моих заказчиков ;)
Если у вас есть вопросы или же вы хотите проконсультироваться
пишите смелую я всегда готов вам помочь) янекусаюсь)
📞Контакты:
- TELEGRAMM
- INSTAGRAMM
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт для Юридической компании53 просмотра
- Интернет магазин маслянной парфюмерии59 просмотров
- Сайт тур агенства54 просмотра
- Сайт для Cтоматологии55 просмотров