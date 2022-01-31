Написать 115+ описаний профессий

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: [u][i]Телефоны для видео съёмки видео в 2022[/i][/u][i][u] [/u][/i]Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока ...
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Добрый день.
Необходимо написать описания большого количества профессий, примерно по 5000-7000 знаков каждая. Предложите, пожалуйста, примерную цену за такой объём работ.
С уважением.
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