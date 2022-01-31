Написать 115+ описаний профессий

КопирайтингЗакрыт1 заявка45 просмотров
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Добрый день.

Необходимо написать описания большого количества профессий, примерно по 5000-7000 знаков каждая. Предложите, пожалуйста, примерную цену за такой объём работ.

С уважением.

2 года назад
RealAnatoly
Анатолий 
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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