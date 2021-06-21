Верстка лэндинга

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Завершен40 заявок786 просмотров

Нужно сверстать адаптивный сайт по макету figma. Нужны анимации, pixel perfect. Кандидатам отправлю макет.

Просьба: не писать тем, у кого нет портфолио и отзывов.

Figma
4 года назад
chimodanov
Петр 
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1 отзыв

Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
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