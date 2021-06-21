Здравствуйте. Необходимо сверстать страницы типа "блог" по макету figma. Используется плагин: Category Order - Taxonomy Terms Order 1 страница - разводная, со списком всех статей. 2 страница - карточка статьи, с формами ...
Верстка лэндинга
Нужно сверстать адаптивный сайт по макету figma. Нужны анимации, pixel perfect. Кандидатам отправлю макет.
Просьба: не писать тем, у кого нет портфолио и отзывов.
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