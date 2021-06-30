Сверстать сайт из шаблона Figma

$380
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка169 просмотров

Доделать вёрстку, адаптив для проекта 

 https://www.figma.com/file/3Xr2Yip42cSLDCgJ5iIKOo/Tony-Blog?node-id=0%3A1

Оговорен срок в 6 дней

FigmaNode.js
4 года назад
ilayri
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$380
6 дней
Escrow
Однозначно рекомендую Андрея как настоящего профессионала. Точное соблюдение сроков, оперативные ответы, высокое качество верстки. Будущие проекты - однозначно к Андрею! Спасибо)
Спасибо за необычный и интересный заказ! Над проектом работать было интересно) Рекомендую Александра как ответственного заказчика. Всегда на связи, все вопросы решаются без проблем. Оплата без задержек. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад