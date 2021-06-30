Сверстать сайт из шаблона Figma

Спасибо за необычный и интересный заказ! Над проектом работать было интересно) Рекомендую Александра как ответственного заказчика. Всегда на связи, все вопросы решаются без проблем. Оплата без задержек. Надеюсь еще поработаем. Рекомендую к сотрудничеству!